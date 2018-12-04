بكري إلى القاهرة والأحمر يفقده أمام اتحاد العاصمة الجزائري

شهاب محمد - الخرطوم - بكري

الخليج 365 :

غادر الخرطوم مساء الأمس مهاجم المريخ بكري المدينة إلى العاصمة المصرية القاهرة لأجل الخضوع إلى العلاج من الإصابة التي يعاني منها على مستوى العضلة الخلفية.

وحرص مسؤول العلاقات العامة بالمريخ عماد الماحي أبوطيف على إكمال إجراءات العقرب بمطار الخرطوم.

وبحسب المصادر فإن العقرب سيقابل أخصائي الإصابات المعروف بالقاهرة أحمد عبد العزيز لأجل تشخيص الإصابة التي يعاني منها اللاعب ووضع البرنامج التأهيلي المناسب لها.

ويتوقع أن يخضع العقرب إلى برنامج تأهيلي مكثف بالعاصمة المصرية حتى يعود إلى الملاعب بالسرعة المطلوبة.

يشار إلى أن بكري المدينة سيغيب عن مباراة المريخ غداً أمام فابرز الأوغندي، في إياب الدور التمهيدي من البطولة الإفريقية، كما لن يكون اللاعب موجوداً في إياب البطولة العربية أمام اتحاد العاصمة الجزائري أيضاً ما لم تحدث تطورات متعلقة بشفائه بسرعة من الإصابة الحالية.