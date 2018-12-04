المريخ يرسم خارطة الطريق .. ويخوض المناورة الرئيسية لمباراة الغد

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ

الخليج 365 :

أدى فريق الكرة الأول بالمريخ، عصر أمس مناورته الرئيسية تحضيراً لمباراته الأفريقية أمام فايبرز الأوغندي في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب (سانت ماري)، الملعب الذي سيحتضن المباراة. اشرف على التدريب، والذي استمر لمدة ساعة، المدير الفني للفرقة الحمراء يامن الزلفاني إلى جانب مسؤول اللياقة البدنية والأحمال ماريوس ومدرب الحراس عبد العزيز كنة… شهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين عدا الجس بداعي المرض. ونال اللاعبون جرعة بدنية مع الروماني ماريوس قبل التحول للجانب التكتيكي. في ختام التدريب اجرى الزلفاني تقسيمة بين المرشح والمرابط استمرت لمدة ١٥ دقيقة نفّذ من خلالها اللاعبين إستراتيجية اللعب لمباراة الأربعاء. وشارك عصام عبد الرحيم في الدفاع والروماني ماريوس في وسط الملعب مع التوليفة المرابطة. بينما لعب للمرشّح كل من: منجد النيل، امير كمال، صلاح نمر، التاج ابراهيم، احمد ادم بيبو، ضياء الدين محجوب، محمد الرشيد، محمد هاشم التكت، احمد حامد التش، رمضان عجب ومحمد عبد الرحمن

ومران الأمس جاء امتدادا لتدريبات الفريق السابقة التى خاضها ا على ملعب مارونز وجميعها جاءت ً لمواجهة فايبرز الأوغندي مساء غد الأربعاء التي تأتي في إياب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا. وساهم فيها مدرب اللياقة الروماني ماريوس في رفع معدل اللياقة للاعبين وعمل الزلفاني على التأكد من جاهزية اللاعبين لمباراة الغد.