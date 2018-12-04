شهاب محمد - الخرطوم - عاجل الخليج 365 : كشف متابعات كفرووتر الدقيقة ان محمد الشيخ مدني دفع باستقالته من مجلس المريخ وذلك بسبب الاحداث السابقة التي حدثت في النادي والتي قضت بالاطاحة بالسيد عبد الصمد عن خزينة النادي.

شكرا لقرائتكم خبر عن انباء عن استقالة ود الشيخ من مجلس المريخ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .