«فيفا» يمنح 4 أندية مصرية 2 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الفيفا

الخليج 365 :

اكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أنه يشارك عوائد كأس العالم روسيا 2018 مع 416 نادٍ حول العالم، منهم المنتخب القومي لكرة القدم بمبلغ 2 مليون و712 ألفا و555 دولار و4 أندية مصرية، وهم الأهلي بمبلغ مليون و744 ألفا و694 دولار، والزمالك بمبلغ 795 ألفا و937 دولار، ونادي سموحة 95 ألفا و512 دولار، ونادي وادي دجلة 76 ألفا و410 دولار.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تغريدة على تويتر “يشارك FIFA عوائد كأس العالم روسيا 2018 مع 416 نادٍ حول العالم”.