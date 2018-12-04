السفير السوري في لبنان: حلفاؤنا يكبرون كل يوم

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وجاء حديث السفير ​علي عبد الكريم علي في تصريح له بعد تقديمه واجب العزاء في بلدة ​الجاهلية​ قائلا: "حلفاؤنا يكبرون كل يوم و​سوريا​ لم تتعامل إلا بمنطق الأخوة ونرجو أن يكون انتصارها خيرا للبنان​ والمنطقة"، بحسب ما نقلته "النشرة" اللبنانية.

وأضاف السفير السوري: "نرجو الأمان والخير للبنان كله ونأمل أن يكون الانتصار في سوريا خيرا على لبنان وسوريا معا".

يشار إلى أن بلدة الجاهلية في جبل لبنان شهدت قبل أيام حادثا أمنيا قتل على أثرها أحد المرافقين الشخصيين لرئيس حزب "التوحيد العربي" والوزير السابق وئام وهاب، وذلك خلال قيام جهاز فرع المعلومات اللبناني بحملة أمنية واسعة، كان هدفها اعتقال مسؤول لبناني بسبب رفع دعوى قدح وذم ضده.

إلى ذلك، رد وهاب، على الحادثة، معتبرا أن ما حصل هو كان مخططا له وكان الهدف اغتياله لكنه نجا بعد أن استقرت الرصاصات بجسم مرافقه الشخصي.

وكشف وهاب، يوم أمس الاثنين، لقناة "الميادين" أن دبلوماسيا من سفارة عربية خليجية قال إنه كان على علم بمخطط الدخول للجاهلية، ورأى أن هناك شبها بينه وبين المرافق القتيل "أبو دياب"، وخلص إلى أن إطلاق النار كان هدفه اغتيال وهاب نفسه، كما كشف أن السفيرة الأمريكية في لبنان "حاولت تشجيع القوى الأمنية على التورط أكثر".