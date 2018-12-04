بالفيديو والصور... "تاو" أمريكي وطائرات مسيرة يضبطها الأمن السوري مدفونة في درعا

قال مراسل "سبوتنيك" في درعا: إن قوات الأمن العسكري السورية عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة تضم عددا من المدافع والقواذف والرشاشات والذخيرة وطائرات الاستطلاع، كانت مدفونة تحت الأرض في إحدى المناطق الزراعية، بالسهول المحيطة بمنطقة درعا البلد.

وأضاف المراسل أن الجهات الأمنية بدرعا تواصل عملها بشكل مكثف من أجل ضبط كل ماخلفته المجموعات المسلحة في المحافظة من أسلحة وعبوات ناسفة ومفخخات، وإزالة الألغام حفاظا على حياة الأهالي.

العثور على مخلفات الإرهابيين مستمر

وكانت السلطات السورية ضبطت مطلع الشهر الجاري مستودعا يحتوي على كميات من الأسلحة والذخيرة، من مخلفات الفصائل الإرهابية في عدد من المناطق الجنوبية التي حررها الجيش السوري، بينها صواريخ "تاو" أمريكية الصنع وأكثر من مئة ألف طلقة رشاش متنوعة وعدد كبير من قذائف "أر بي جي" والبنادق الآلية.

قوى الأمن السورية تعثر على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، بينها طائرات من دون طيار، من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة، خلال عمليات التمشيط في مزارع درعا البلد © Sputnik . Firas al-Ahmad

قوى الأمن السورية تعثر على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، بينها طائرات من دون طيار، من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة، خلال عمليات التمشيط في مزارع درعا البلد © Sputnik . Firas al-Ahmad

قوى الأمن السورية تعثر على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، بينها طائرات من دون طيار، من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة، خلال عمليات التمشيط في مزارع درعا البلد © Sputnik . Firas al-Ahmad

قوى الأمن السورية تعثر على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، بينها طائرات من دون طيار، من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة، خلال عمليات التمشيط في مزارع درعا البلد © Sputnik . Firas al-Ahmad

قوى الأمن السورية تعثر على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، بينها طائرات من دون طيار، من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة، خلال عمليات التمشيط في مزارع درعا البلد © Sputnik . Firas al-Ahmad

قوى الأمن السورية تعثر على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، بينها طائرات من دون طيار، من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة، خلال عمليات التمشيط في مزارع درعا البلد © Sputnik . Firas al-Ahmad 1 / 6 © Sputnik . Firas al-Ahmad قوى الأمن السورية تعثر على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، بينها طائرات من دون طيار، من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة، خلال عمليات التمشيط في مزارع درعا البلد

كما عثرت الجهات المختصة الأسبوع الماضي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها صواريخ محمولة على الكتف مضادة للدروع ومدفع مزدوج كهربائي ومدافع "بي 9" وأجهزة اتصال لاسلكية فضائية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية وأرياف درعا والقنيطرة وحمص.

الجدير بالذكر أن معظم عمليات العثور على مستودعات أسلحة الإرهابيين ومخلفاتهم في الكثير من المناطق السورية تتم بمساعدة الأهالي الذين رفضوا مغادرة بيوتهم ومساكنهم كي لا يتركوها تحت عبث الإرهابيين الذين كانوا ينتشرون في بلداتهم.