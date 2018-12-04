شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن مشروع شراكة ضخم بين "سوناطراك" و"سابك" والان مع التفاصيل

أعلن وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، الثلاثاء، التحضير لإقامة مشروع شراكة ضخم في مجال الصناعات الكيماوية بين المجمع الجزائري للمحروقات (سوناطراك) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دون تحديد قيمته المالية.

وقال يوسفي في تصريحات إعلامية اليوم، إنه "تم التطرق إلى محادثات عديدة مع المفاوض السعودي خلال زيارة ولي العهد السعودي".

كما أشار إلى أنه سيتم إجراء محادثات الأسابيع المقبلة بين وزارة الصناعة الجزائرية و(سوناطراك) و(سابك) لإقامة مشروع في الصناعات الكيماوية بين (سوناطراك) و(سابك)، فضلا عن المشروعات التي يتم إنجازها بين الشركات الخاصة الجزائرية والسعودية.

وعلى صعيد آخر، كشف يوسفي عن أنه تم تسجيل فائض في إنتاج الحديد وتصديره إلى أمريكا، مشيرا كذلك إلى اكتشاف احتياطات جديدة من المعدن بين منجمي الونزة وبوخضرة بالشرق الجزائري بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن.

ووقعت الجزائر والسعودية أمس الإثنين 5 اتفاقيات شراكة في عدة مجالات خلال الدورة الـ12 لمنتدى الأعمال الجزائري السعودي على هامش الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر في إطار جولة شملت عددا من الدول العربية.