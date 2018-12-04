شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافي دخل بنوك أبوظبي إلى 23.7 مليار درهم خلال 9 أشهر والان مع التفاصيل

ارتفع صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة أبوظبي إلى 23.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 3.2%، مقارنة مع 23 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2017 في خطوة تعكس تواصل نمو القطاع الذي يعد من أنشط القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات.

وتوقع خبراء في القطاع المصرفي استمرار نمو صافي دخل البنوك في أبوظبي والإمارات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري الأمر الذي يعني بالضرورة ارتفاع صافي الأرباح.

وجاءت الزيادة المسجلة في صافي دخل بنوك أبوظبي مدعومة بالنمو الكبير الذي أظهره القطاع بشكل عام منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع صافي الأرباح التي حققها 18 بنكاً وطنياً مدرجاً في الأسواق المالية إلى نحو 33 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري أكبر نسبة نمو لصافي دخل البنوك في أبوظبي حيث ارتفعت قيمتها إلى 8.735 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي بزيادة نسبتها 14.8% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2017.. في حين وصلت نسبة النمو في الربع الأول 2.7%.

أما في الربع الثالث من العام الجاري فقد شهد صافي الدخل انخفاضا بعدما وصلت قيمته 7.12 مليار درهم مقارنة مع 7.7 مليار درهم في الربع ذاته من عام 2017.

وعلى مستوى صافي دخل بنوك أبوظبي من الاستثمار فقد بلغت قيمتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 3.84 مليار درهم بنمو نسبته 18.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017.

يشار إلى أن صافي دخل بنوك أبوظبي في النصف الأول من عام 2018 وصل إلى 16.6 مليار درهم بنمو نسبته 8.4% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.

وجاء ذلك وسط ارتفاع صافي أرباح بنوك الإمارة إلى نحو 10.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 7.2% في فترة الرصد نفسها مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2017.