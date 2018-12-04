شكرا لقرائتكم خبر عن البدء باعداد مشروع الخطة والموازنة التقديرية للعام المالي 2019م في حضرموت والان مع التفاصيل

تنفيذاً لتوجيهات محافظ حصرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني باعداد مشروع الخطة والموازنة التقديرية لعام 2019م . عقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعاً لها هذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر، 2018 بالمكلا . واكد المدير العام لمكتب وزارة المالية بساحل حضرموت أنور عوض الجعيدي انه تم خلال الاجتماع اعتماد برنامج عام لمناقشة الايرادات المحلية والمشتركة للسلطة المحلية والموازنات التشغيلية للأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة المحلية . هذا ودشن وكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة د. سعيد العمودي برنامج مناقشة الخطة والموازنة التقديرية لاجهزة السلطة المحلية للعام المالي 2019م حسب البرنامج المعد للمكاتب التنفيذية .

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