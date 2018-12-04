شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: ستسلم المليشيا ميناء الحديدة مرغمة والان مع التفاصيل
قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، إن إيران وميليشيات الحوثي هُزمت في السيطرة على اليمن وباب المندب.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: ستسلم المليشيا ميناء الحديدة مرغمة، لينتهي التواجد الإيراني الميليشاوي على البحر الأحمر.
وتابع: سيعود اليمن دولة عربية خالصة تحكم أراضيه وحدوده وتحقق أمنه واستقراره، وبمستقبل تنموي كبير.. ولاوجود لإيران ولا ميليشات كحزب الله فيه.
ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في السويد لإجراء مشاورات برعاية أممية هذا الأسبوع.
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