شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» تكشف أنماط وطرق الأسر لتقليل استهلاك الكهرباء والطاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج «‏مسح الطاقة المنزلي عام 2018» وهو عبارة عن مسح ميداني يتم فيه جمع البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من الأسر تغطي جميع المناطق الإدارية الثالثة عشر على مستوى مناطق المملكة ويمكن من خلال تلك البيانات حساب العديد من التقديرات والمؤشرات حول استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي.

وأظهرت نتائج المسح أن نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل بلغت (1.45%)، وتستخدم (100%) من الأسر في المسكن حيث أن (99.85%) مساكنهم متصلة بشبكة الكهرباء العامة و(0.11%) يستخدمون شبكة خاصة كمصدر للكهرباء، بينما (0.04%) يستخدمون المولِّد الخاص كمصدر للكهرباء.

ويهدف مسح الطاقة المنزلي إلى توفير بيانات تتعلق بخصائص المسكن مثل نوع المسكن ومكوناتـه والمساحـات التي يتم تكيفها وتدفئتها والتعرف على أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في استهلاك الطاقة وتوفير بيانات عن استخدامات الأسرة للوقود بمختلف أنواعه وذلك لاستكمال تغطية الاستهلاك الرئيسية لأشكال الطاقة المختلفة التي تسهم في إعداد ميزان الطاقة والتعرف على أنماط استهلاك الطاقة وأشكالها المستخدمة في القطاع المنزلي وعلى سلوك المجتمع.

كما أشارت نتائج مسح الطاقة المنزلي إلى أن نسبة الأسر التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة بلغت (84.33%) بينما (15.67%) من الأسر تشترك في عداد الكهرباء، في حين (15.38%) من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن.

وفي ما يتعلق باستخدام الوقود، فقد أظهرت نتائج المسح أن نحو (90.72%) من الأسر تستخدم الغاز كوقود رئيسي للطبخ، بينما (8.74%) من الأسر تستخدم الكهرباء لهذا الغرض، كما أن نسبة (8.22%) من الأسر تستخدم (الحطب، والفحم، والمخلفات الزراعية) في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ.

وبشأن سلوك وأنماط الأسر في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فقد أظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن (59.84%) من الأسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما (35.75%) من الأسر مهتمة بذلك بعض الشيء و(4.41%) من الأسر غير مهتمة نهائيا بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضحت نتائج المسح أن (29.35%) من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن و(70.65%) من الأسر لا تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية.

وكشفت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن حجم الاستهلاك الكلي لاستخدامات القطاع المنزلي من الوقود، والمتمثلة في مادة الديزل (زيت الوقود)، ومادة القاز (الكيروسين)، ومادة الغاز (غاز الميثان LPG) قد بلغت أكثر من مليار لتر (1.023.585.906) في جميع مناطق المملكة، حيث وصل حجم الاستهلاك من مادة الديزل (زيت الوقود) (3.519.261) لترا تقريبا، وهو ما يمثل نحو (0.34%) من حجم الاستهلاك الكلي، فيما بلغ حجم الاستهلاك من مادة القاز (الكيروسين) أكثر (19.691.996) بترا وهو ما يمثل نحو (1.92%) من حجم الاستهلاك الكلي، وبلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز الميثان LPG) نحو مليار لتر (1.000.374.649) لعام 2018، وهو ما يمثل (97.74%) من حجم الاستهلاك الكلي.

وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن (35.14%) من الأسر في المملكة تنفق أقل من (5%) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، بينما (43.08%) من الأسر في المملكة تنفق ما بين (5-10%) من دخلها على الطاقة، في حين تنفق (15.76%) من الأسر ما بين (11-15%) على الطاقة، وينفق (4.01%) من الأسر ما بين (16-20%) من دخلها على الطاقة، و(2%) من الأسر تنفق أكثر من (20%) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى.

يذكر أن مسح الطاقة المنزلي لعام 2018 يعتبر المسح الثاني الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء بشكل سنوي.