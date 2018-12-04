محمد بن سلمان يغادر الجزائر بعد زيارة ناجحة

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الإثنين، الجزائر بعد زيارة رسمية استغرقت يومين.

وكان في وداع ولي العهد والوفد المرافق له في المطار الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، إلى جانب الوزراء في الحكومة الجزائرية.





وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت السلطات الجزائرية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري اتفقا على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري لتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت الحكومة الجزائرية في بيان عقب جلسة المباحثات التي عقدها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع أحمد أويحيى أن المجلس الأعلى "السعودي الجزائري" هدفه تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الإرهاب والتطرف بين البلدين.

وعقب مغادرته، بعث ولي العهد السعودي برقيتي شكر للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، والوزير الأول أحمد أويحيى، ذلك على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.