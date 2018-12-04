السعودية والجزائر تتفقان على إنشاء مجلس أعلى لتعزيز التعاون بين البلدين

أعلنت السلطات الجزائرية، الإثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري، اتفقا على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري لتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت الحكومة الجزائرية في بيان عقب جلسة المباحثات التي عقدها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع أحمد أويحيى أن المجلس الأعلى "السعودي الجزائري" هدفه تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الإرهاب والتطرف بين البلدين.



وأوضح نص البيان أنه "في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبناء على التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة، فقد تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومن الجانب الجزائري الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى؛ وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم، وقد تم تكليف وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين لوضع الآلية المناسبة لذلك".

ويأتي تأسيس المجلس على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى الجزائر على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة، في إطار تعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تربط ما بين البلدين.

وعقب الاجتماع، غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجزائر، حيث كان في مقدمة مودعيه أحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري.