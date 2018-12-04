أبو الغيط يبحث مع وفد سعودي مستجدات الأوضاع العربية

بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع وفد مجلس الشوري السعودي مُستجدات الأوضاع العربية وواقع العمل العربي المشترك وآفاقه المستقبلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الأمينَ العامَ استعرضَ مع الوفدِ الدورَ الذي تقومُ به الجامعةُ في كافةِ مجالاتِ العمل العربيّ المُشترك.

وأشار إلى أن الأمين العام تحدّثَ حديثاً صريحاً مع أعضاء الوفد حول ما يعتري منظومةَ العمل العربي الجماعي من مُشكلاتٍ وأوجه قُصور، وما تواجهه من صعوباتٍ سياسية ومالية على مدار الفترةِ الأخيرة.

وأوضح المتحدث أن أعضاء الوفد عبّروا عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الجامعة العربية في توحيد الصف العربي وفي التعبير عن المصالح العربية، خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التي تواجِه فيها المنطقةُ أزماتٍ خطيرة.

د ب ا

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