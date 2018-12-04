"أبل" تحذف تطبيقات احتيالية من متجرها.. وتحذر مستخدميها

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

حذرت شركة أبل الأمريكية مستخدميها من عملية احتيال تسمى خدعة بصمة الإصبع، تستخدم الماسح الضوئي لبصمات الأصابع "Apple Touch ID" والذي يتوفر على أجهزة آيفون وآيباد.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أبلغ عن هذه الخدعة لأول مرة بواسطة مستخدم عبر موقع "Reddit"، والذي كتب: "لا تقوموا بتنزيل هذا التطبيق، إنه يستخدم عملية احتيال بالبصمة لتحصيل رسوم قدرها 100 دولار".

وحذفت "أبل" التطبيق "Fitness Balance" من متجرها "آب ستور"، بالإضافة إلى عدة تطبيقات أخرى تقوم بالخدعة نفسها.

ويعمل التطبيق على تتبع السعرات الحرارية، ويتيح للمستخدم تأمين بياناته عن طريق مسح بصمة الإصبع، ولإغلاق قفل المعلومات الشخصية، يقوم المستخدم بإبقاء إصبعه على الماسح الضوئي "Touch ID"، لمدة 10 ثوان، ولكن في منتصف هذه العملية، تظهر نافذة تطالبك بدفع 100 دولار، وتتم الموافقة على الدفع عن طريق ماسح البصمة دون علم المستخدم، ويسحب بذلك جزء كبير من رصيده المصرفي أو رصيد متجر التطبيقات.

وحذرت آبل مطوري مثل هذه التطبيقات المزيفة، من أنه في حال تم رفع أحد هذه التطبيقات المخادعة على متجر "آب ستور"، فسوف يتم إزالة جميع تطبيقاتهم من المتجر وطردهم من برنامج المطورين.

وتتم مراجعة جميع التطبيقات من شركة أبل قبل طرحها بمتجر "آب ستور"، ولكن في بعض الأحيان، يمكن لمطوّري البرامج التسلل عبر ميزات مخادعة في تطبيقاتهم.