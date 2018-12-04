شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى ينفذ عملية مسح وتفتيش شمال تكريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت عمليات الحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين العراقية،اليوم الثلاثاء، عن تفكيك 18 عبوة ناسفة خلال عملية تفتيش ومسح في قضاء بيجي شمال تكريت.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية، ، إن "عمليات الحشد الشعبي في صلاح الدين بالتعاون مع الاستخبارات والجيش العراقي تمكنوا من تنفيذ عملية تفتيش ومسح وتطهير ميداني في منطقة البعيجي التابعة لقضاء بيجي (40 كم شمال تكريت) بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ومناشدات من أهالي القضاء".

وأضاف، أن "العملية أسفرت عن تفكيك وتفجير 18 عبوة ناسفة لتأمين المنطقة أمام عودة المزيد من النازحين إليها".

من ناحية أخري، أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، العثور على 17 قذيفة هاون و8 عبوات ناسفة في الموصل القديمة.

وقال رسول إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى نفذت عملية أمنية بمنطقة الموصل القديمة نتج عنها العثور على مخلفات وأسلحة لتنظيم داعش الإرهابي".