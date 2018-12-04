مدربة لرقصة الزومبا تتحرش بفتاة داخل صالة بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شرعت فتاة في فتح بلاغ ضد مدربة زومبا بإحدى صالات الخرطوم المعروفة بوسط الخرطوم بعد أن تحرشت بها وتعود التفاصيل بحسب مقربين من الفتاة أنها اعتادت الذهاب لتلك الصالة برفقة صديقتها منذ عدة أشهر وأبدت ملاحظتها لهن عن تصرفات المدربة غير المريحة بحسب صحيفة السوداني، وأعلنت عن نيتها في ترك الصالة، لكن قبل تنفيذ قرارها فوجئت بطلب المدربة الغريب والذي اعتبرته تحرشا ما دفعها للشروع في فتح بلاغ في مواجهتها.

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