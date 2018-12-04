- 1/2
- 2/2
ووفقا لصحيفة "الشرق" القطرية، "تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، رسالة شفوية من أخيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها".
Youtub/dsa
وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين قطر والجزائر، وسبل دعمها وتنميتها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.
ووصل الفريق أحمد قايد صالح، اليوم، إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وكان في استقبال القائد العسكري الجزائري، لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى أمير قطر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .