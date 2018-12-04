الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى أمير قطر

ووفقا لصحيفة "الشرق" القطرية، "تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، رسالة شفوية من أخيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها".

Youtub/dsa قادما من الإمارات... لماذا جاء نائب وزير الدفاع الجزائري إلى قطر

وأكدت الصحيفة أن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، قام بنقل الرسالة، خلال استقبال أمير قطر له والوفد المرافق بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين قطر والجزائر، وسبل دعمها وتنميتها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

​ووصل الفريق أحمد قايد صالح، اليوم، إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وكان في استقبال القائد العسكري الجزائري، لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة.