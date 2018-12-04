بعد تصريحات الكويت... اجتماع رسمي بين قطر وإيران

وبحسب صحيفة "العرب" القطرية، جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، بحسب صحيفة "القبس" قال إن المنطقة ستنعم بالاستقرار إذا أقيمت علاقات طبيعية مع إيران تستند على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول، والالتزام بحسن الجوار.

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وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتطالب الدول الأربع قطر بقطع علاقتها مع إيران، لكن قطر تقول إن إيران "دولة شريفة" كما تقول إن الدول الأربع تتمتع بعلاقات أكبر منها مع إيران وتشير دائما إلى الإمارات.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، في كلمة ألقاها، في اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة: "إن إيران أثبتت أنها دولة شريفة… (الإيرانيون) لم يطلبوا منا إعادة فتح السفارة، ووقفوا موقفهم المشرف معنا، بدون طلب، ونحن من قمنا بهذه الخطوة وأعدنا سفارتنا التي كنا قد أغلقناها أصلًا تضامنًا مع السعودية… لكن حتى الحيوانات ما سلمت منكم، وهذا ردي".