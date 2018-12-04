فشل التصويت على الوزارات الشاغرة بحضور رئيس الوزراء العراقي

بغداد — سبوتنيك. وقال مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء إن "رئيس الوزراء يغادر برفقة مرشحي الوزارات الشاغرة مبنى البرلمان".

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وأوضح المصدر أن جلسة البرلمان شهدت فوضى بسبب اختلاف على اكتمال النصاب القانوني للجلسة من عدمه".

وفي وقت سابق كتب الصدر في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر"، " على رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية، بل وكل المناصب الأمنية الحساسة، بيده حصرا، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها"، مؤكدا أن "جيش العراق، وشرطته، وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرا".

يشار إلى أن الرئاسات الثلاث في العراق، رئاسة الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، دعت إلى الإسراع باستكمال التشكيلة الوزارية بملء الوزارات الشاغرة.