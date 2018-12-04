تقارير.. حاملة #طائرات_نووية أمريكية في طريقها إلى #الخليج_العربي

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سفنا بحرية أمريكية تتقدمها حاملة الطائرات النووية “John C. Stennis” ستصل في الأيام القريبة المقبلة إلى الخليج العربي.

وأفاد مراقبون بأن دخول هذه القوة البحرية إلى المنطقة، سيكون أول عملية من هذا القبيل، على مدى الثمانية أشهر الماضية، في الخليج، وأن وجود حاملة الطائرات النووية “John C. Stennis”، التي ستتمركز في منطقة الشرق الأوسط لمدة شهرين، وستتحرك معظم الوقت في الخليج، هو بمثابة “فارق إيجابي” في تموضع القوى في حال قيام إيران بإجراءات عدائية في مياه المنطقة.

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ كافة الإجراءات والوسائل للدفاع عن حلفائها.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون لوقف حملة إيران الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك رداً على تصريحات اللواء أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم الجيش الإيراني، اليوم، والتي قال خلالها إن الاختبارات الصاروخية التي تجريها بلاده ستستمر حفاظاً على أمنها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال مؤخرا إن إيران أجرت تجربة على صاروخ باليستي متوسط المدى قادر على ضرب أوروبا.