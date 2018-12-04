الأرصاد: استمرار #الأمطار_الغزيرة على عدة مناطق حتى الأربعاء

الخليج - واس

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تأثير الحالة الجوية التي تشهدها محافظة جدة مستمر بمشيئة الله- حتى يوم غد الأربعاء بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشتد على شرقها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، ومكة المكرمة، ومدركة والكامل، وخليص, والكامل, والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني (هنا)، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وفي قت سابق دعت مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الحالة الجوية بناءً على ما ورد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى حالة عدم استقرار في الطقس، و تتضمن متغيرات جوية يصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة ومنها مكة المكرمة.

وأهاب الرائد الشريف بالمواطنين والمقيمين ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافةً إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد المتحدث الرسمي أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجياً من الله السلامة للجميع.