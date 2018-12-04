الإحصاء: ٩% من السعوديين يستخدمون الحطب في #الطبخ والتدفئة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، الخاص بنتائج “‏مسح الطاقة المنزلي لعام 2018″، اليوم الثلاثاء، أن 100% من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن؛ حيث إن 99.85% مساكنهم متصلة بشبكة الكهرباء العامة، و0.11% يستخدمون شبكة خاصة كمصدر للكهرباء، بينما 0.04% يستخدمون المولِّد الخاص كمصدر للكهرباء، بينما تبين أن 35.75% من الأسر تنفق أقل من 5% على الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى.

وأظهرت نتائج المسح أن نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل بلغت 1.45%، بينما نسبة الأسر التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة بلغت 84.33%، بينما تشترك 15.67% من الأسر في عداد الكهرباء، في حين 15.38% من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن.

وفي ما يتعلق باستخدام الوقود، أوضحت النتائج أن نحو 90.72% من الأسر تستخدم الغاز كوقود رئيسي للطبخ، بينما 8.74% من الأسر تستخدم الكهرباء لهذا الغرض، كما أن نسبة 8.22% من الأسر تستخدم (الحطب، والفحم، والمخلفات الزراعية) في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ.

وبشأن سلوك وأنماط الأسر في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن 59.84% من الأسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما 35.75% من الأسر مهتمة بذلك بع