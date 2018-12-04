قطار_الحرمين يحدد عدد ووزن حقائب #السفر المسموح بها لكل مسافر

صحيفة الخليج الالكترونية

حددت إدارة قطار الحرمين السريع عدد ووزن الحقائب المسموح بها للمسافرين على رحلات القطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأوضحت الإدارة أنه يُسمح لكل مسافر بحقيبة سفر واحدة لا يتجاوز وزنها 25 كيلو جراماً، بالإضافة إلى حقيبة يد واحدة، وذلك طبقاً للمواصفات الموضحة في الصورة بالأسفل.

وانطلقت أولى الرحلات الرسمية لقطار الحرمين السريع في 11 أكتوبر الماضي، بين مكة والمدينة مرورا بمحطتي جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، حيث يتم تسيير رحلات 4 أيام أسبوعياً (الخميس والجمعة والسبت والأحد)، ستتوسع تدريجيا لتشمل كل أيام الأسبوع.