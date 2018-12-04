“بنت الخياطة” لجمانة حداد رواية الوجع النسائي المرير

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – عبدالرحمن الظفيري: صدرت عن دار هاشيت أنطوان/نوفل رواية “بنت الخياطة” للشاعرة والكاتبة والصحافية اللبنانية جمانة حداد ، رواية “بنت الخياطة” هي ملحمةٌ عائلية عن نساءٍ ولدن قبل شعارات النسوية، وكنّ بطلاتها حتى وهنّ منكسرات: نساءٌ لم يجدن في أثدائهنّ حليبًا لإرضاع أطفالهن في شتات رحلة الآلام الأرمنية الفظيعة، نساءٌ اغتُصِبتن لافتداء بناتهن، نساءٌ اجتهدن في الالتفاف على الحرب والجوع والفقر والذلّ ، نساءٌ في حلب، نساءٌ في عنتاب، نساءٌ في القدس وفي الشام وفي بيروت نساءٌ من أزمنةٍ مختلفة بمصيرٍ واحد. نساءٌ هنّ ولائم هادئة وناضجة لوحش الوحدة، قبل أن ترمي بهنّ هذه الوحدة في حضن الموت الدافئ أربعة أجيالٍ لنساءٍ من دمٍ واحد يسبح في بحيرة الألم ، نساءٌ بكثيرٍ من القصص، بكثيرٍ من الحب، وبكثيرٍ من الموت ؛ من أجل كل هذه الصور المكثّفة والحكايات، شيّدت جمانة حداد نصّها بإحكام، مستخدمةً لغة أدبية سلسلة وكتابةً حسيّة بصرية في الدرجة الأولى، لكنها سمعية وشمّية تختلط فيها الأصوات بالألوان بالروائح ، الرواية التي تقع في 252 صفحة من الحجم الوسط، تأسر بأسلوبها وحبكتها وطريقة معالجتها لمواضيعها المتنوّعة، التي يتشكّل منها عقدٌ متآلفٌ وتناسقٌ ومتكاملٌ من الشخصيات والأحوال والحوادث، التي يتوحّد فيها الألم الفردي بالألم الجماعي، في تناغمٍ جنائزيٍّ رهيبٍ للغاية اختارت جمانة حداد أن توقع مؤلفها “بنت الخياطة” في معرض بيروت الدولي للكتاب يوم الأحد 9 كانون الأول (ديسمبر) المقبل .