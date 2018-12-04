المفاوضات_اليمنية.. وفد “الشرعية” لن يتوجه إلى #السويد إلا بعد وصول الحوثيين

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مسؤول في الرئاسة اليمنية في الرياض طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد الحكومي “جاهز، ولكنه لن يتوجه إلى السويد إلا بعد التأكد من وصول وفد المتمردين الحوثيين إلى السويد”، وفقاً لـ”فرانس برس”.

ويسعى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء، إلى إعطاء دفعة جديدة لعقد محادثات سلام في السويد، بينما وقعت الحكومة اليمنية اتفاقاً مع المتمردين الحوثيين لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين، قبيل بدء محادثات سلام مرتقبة في السويد.

ونقلت “فرانس برس” عن مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة الشرعية هادي هيج، أن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 فرد من قوات الحكومة الشرعية، و1000 إلى 1500 شخص من المتمردين الحوثيين.

وأفاد “هيج” بأن تطبيق الاتفاق سيجري بعد مفاوضات السلام المقرر إجراؤها في السويد قريباً.

من جهتها، اعتبرت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء ميريلا حديب، أن “هذه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين”، موضحة أن اللجنة ستشرف وتسهل عملية التبادل بين الطرفين.

وكانت الكويت التي اضطلعت في أوقات سابقة بدور الوسيط في النزاع اليمني، قد أعلنت مساء أمس، أن وفد المتمردين اليمنيين سيغادر صنعاء اليوم للمشاركة في المفاوضات التي لم يحدد موعد رسمي لها بعد.