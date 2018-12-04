شكرا لقرائتكم خبر عن جميح: تشكيلة وفد الحوثي توحي بعدم جدية في المحادثات والان مع التفاصيل

شكك الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، بجدية الحوثيين في محادثات السلام المقرر انعقادها في العاصمة السويدية. وكتب جميح، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، 04 كانون الأول، 2018: شكل الحوثيون وفدهم بطريقة توحي بعدم جديتهم في المحادثات. وأضاف جميح: ثمانية أعضاء هم: محمد عبدالسلام ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالسلام وعبدالملك العجري. أما الباقون فهم واحد صهر وواحد حامل مبخرة، وأربعة كومبارس.

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