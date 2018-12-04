القوات العراقية تفرِّق بالقوة تظاهرة أمام مبنى محافظة البصرة

قالت مصادر إعلامية إن القوات العراقية فرقت بالقوة مظاهرة أمام مبنى الحكومة في محافظة البصرة.

وذكرت المصادر أن قوات "سوات" اعتدت بالهراوات والرصاص الحي على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى المحافظة.

وأضافت المصادر أن عدد من المتظاهرين أصيبوا جراء الاعتداء، لافتة إلى أن من بين المصابين إعلاميين.

وتشهد البصرة، منذ أسابيع، تظاهرات احتجاجا على تردي الخدمات وعلى تدخلات إيران في شئون العراق الداخلية.