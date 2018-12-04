شكرا لقرائتكم خبر عن براين هوك: لا بد من ردع تجارب إيران الصاروخية والان مع التفاصيل

قال براين هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران، إنه ومنذ أيام قليلة، كشفنا عن أدلة جديدة على انتشار الصواريخ الإيرانية، وبعد ثلاثة أيام، قاموا بتجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى.

واضاف هوك: حذرنا العالم من تراكم خطر نشوب صراع إقليمي إذا لم نردع تجارب إيران الصاروخية.

وأكد أن إيران تسير على الطريق الخطأ، وحملة ضغطنا الاقتصادي القصوى مصممة لتجويع نظام الدخل الذي تحتاجه لاختبار الصواريخ وانتشارها، وللإرهاب، وللهجمات الإلكترونية، والاعتداءات البحرية وانتهاكات حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن السياسة الخارجية للنظام الإيراني هي التي وضعت إيران في صراع مع الدول الأخرى.. لافتا إلى أن الشعب الإيراني يستحق حكومة تمثل مصالحه وليس فقط مصالح قادتها العنيفين والفاسدين.