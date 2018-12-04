شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوضح سبب جولته على فروع النيابة بالمناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

كشف النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب, أن الرسالة التي تريد النيابة نقلها للمواطنين من خلال الجولات الميدانية لمناطق ومحافظات المملكة هي أن المواطن والمقيم محل اهتمام وعناية من قبل ولاة الأمر، وهدفنا في النيابة الإنجاز وتحري العدالة وحفظ الحقوق.

وأشار “المعجب”، في ختام زيارته لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية ومحافظة القريات التي بدأها الأحد الماضي, أن اللقاءات التي جمعته بالعاملين في فروع النيابة ودوائرها كانت تحمل رسالة لمنسوبي النيابة في الفروع والدوائر كافة بأن النيابة العامة تحرص على تجويد أداء العاملين لمواكبة تطور جهاز النيابة لتحقيق الأهداف المنشودة منه بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030.

وقال: “إننا في جهاز النيابة حريصين على أن نكون في الخليج 365 مع العاملين من خلال مثل هذه الزيارات لهم في مكاتبهم.

وكان النائب العام قد التقى خلال جولته في عدد من مناطق ومحافظات المملكة بالمراجعين ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية والعاملين في فروع النيابة ودوائرها وبحث كل ما من شأنه تسهيل إجراءات معاملات المواطنين والمقيمين وتطوير أداء الفروع والدوائر في تلك المناطق والمحافظات.