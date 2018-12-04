ترامب يصف إنفاق أمريكا 716 مليار دولار على التسلح بـ"الجنون"

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، التوصل في المستقبل القريب إلى توافق أمريكي صيني روسي بشأن وقف ما وصفه بـ"سباق تسلح كبير وخارج عن السيطرة".

وقال الرئيس ترامب في تغريدة له "الولايات المتحدة أنفقت 716 مليار دولار هذا العام. هذا جنون!"، مضيفاً "أنا متأكد أنه في وقت ما في المستقبل، الرئيس شي جين بينج وأنا إضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سنبدأ التحدث عن وقف جدي لما أصبح سباق تسلح كبيراً وخارجاً عن السيطرة".

واقترح إجراء محادثات مستقبلية مع الرئيسين الصيني والروسي في هذا الشأن.





وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قد أكد مؤخراً أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من اتفاقية التخلص من الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى، وأنها تعمل على صياغته في أقرب وقت، واصفاً القرار الأمريكي بأنه "خطير"، معتبراً إياه "إعلاناً لنوايا الدخول في سباق تسلح".



