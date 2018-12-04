قرقاش: انسحاب قطر من أوبك إقرار بانحسار دور الدوحة وعزلتها

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية.



وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر أن: الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدء هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك.

يذكر أن سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري، قال في وقت سابق الإثنين، إن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2019.

واعترف الوزير القطري، في مؤتمر صحفي، بمحدودية تأثير بلاده على "أوبك"، قائلاً: "تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط أوبك محدود".

وتدهورت مؤشرات الاقتصاد القطري على نحو حاد عقب مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، في قطاعات الطاقة والتأمين والبنوك والعقار.

ويأتي القرار القطري الذي يتوقع ألا يحدث أي تأثير على سياسة "أوبك"، بعد أن استمرت الدوحة عضواً في أوبك لمدة 57 عاماً.

وتؤكد الإحصاءات محدودية تأثير قطر على أوبك؛ إذ يمثل إنتاجها نسبة 1.85% من إنتاج المنظمة الدولية بواقع 609 آلاف برميل يومياً، والتصدير 520 ألف برميل للأسواق العالمية، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 85 ألف برميل.