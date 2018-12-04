اليماني يبحث مع المبعوث السويدي ترتيبات مشاورات السلام باليمن

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الإثنين، مع المبعوث السويدي إلى بلاده بيتر سمنبي، الترتيبات اللوجستية لجولة مشاورات السلام المقبلة برعاية الأمم المتحدة، والتي تستضيفها السويد، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقدم المبعوث السويدي عرضاً مفصلاً عن الترتيبات التي تعدها بلاده لاحتضان جولة المشاورات، مؤكداً موقف بلاده الداعم للسلام في اليمن والمبني على مرجعيات الحل السياسي.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، العاصمة صنعاء، للقاء الوفد التفاوضي لمليشيا الحوثي الانقلابية ضمن مساعي إنجاح مشاورات السويد التي لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي الموافقة على طلب المبعوث الأممي بالسماح بنقل 50 جريحاً حوثياً للعلاج بالخارج مع مرافقيهم، وذلك لدواعٍ إنسانية.

ونقلت تقارير إعلامية أن الجرحى سيتم نقلهم عبر طائرة إثيوبية استأجرتها الأمم المتحدة وهبطت في مطار صنعاء صباح اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أن فريقاً من الأمم المتحدة يقوم حالياً بفحص وثائق الجرحى ومطابقة أسمائهم وفق القائمة التي وافق عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن.