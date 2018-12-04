علاقات مصر مع قبرص وفرنسا تتصدر مباحثات السيسي على هامش إيديكس 2018

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، لقاءين على هامش استضافة القاهرة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".



اللقاء الأول عقده السيسي مع سافاس أنجليديس، وزير الدفاع القبرصي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، وكذلك سفير قبرص بالقاهرة.

فيما كان اللقاء الثاني بين السيسي ووفلورنس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية، التي أكدت حرص بلادها على استمرار التنسيق عالي المستوى مع القاهرة.

علاقات مصر وقبرص متميزة

خلال اللقاء مع أنجليديس، أشاد السيسي بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وقبرص في مختلف المجالات.

وأثنى السيسي على ما تشهده العلاقات بين مصر وقبرص من تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة، حتى أصبحت نموذجاً للتعاون الإيجابي والبناء في منطقة المتوسط، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.





وأعرب السيسي عن التطلع إلى مواصلة تطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين مصر وقبرص.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بمشاركة وزير الدفاع القبرصي في معرض "إيديكس 2018"، مؤكداً ما يمثله المعرض من أهمية باعتباره الأول من نوعه في منطقة شمال ووسط أفريقيا، بمشاركة أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال من مختلف دول العالم، كما يمثل فرصة للمعنيين بمجال الصناعات الدفاعية للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية.

بدوره، أشاد وزير الدفاع القبرصي بتنظيم مصر لمعرض "إيديكس 2018"، معرباً عن إعجابه بما شهده من مشاركة متميزة لأهم الشركات العالمية في هذا المجال، وهو ما يؤكد المكانة والثقل الذي تحظى به مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

كما أكد وزير الدفاع القبرصي تميز العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستمرار في فتح آفاق جديدة للتعاون بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، حسب البيان الرئاسي.

عمق العلاقات المصرية الفرنسية

اللقاء الثاني شهد استقبال السيسي فلورنس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية، وذلك بحضور وزير الدفاع المصري، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

وذكر راضي أن السيسي أعرب عن ترحيبه بمشاركة فرنسا في معرض "إيديكس 2018"، مؤكداً ما يمثله المعرض من أهمية وفرصة جيدة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شدد السيسي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مثمناً التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات خاصة في المجال العسكري.





كما أعرب السيسي عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائي على نحو يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في التنمية والرخاء لشعبيهما.

وأضاف راضي أن الوزيرة الفرنسية أكدت حرصها على حضور معرض "إيديكس 2018"، وأن بلادها فخورة بمشاركة كبرى الشركات الفرنسية وبشكل موسع في المعرض، حيث بلغ عدد تلك الشركات 31 شركة، وأعربت عن تهنئتها لمصر على التنظيم الناجح لهذا الحدث، مؤكدة الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما في ذلك على المستويين العسكري والأمني.

كما أشارت الوزيرة الفرنسية إلى حرص بلادها على استمرار التنسيق عالي المستوى مع مصر في ظل ما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالمنطقة.

تطورات القضايا الإقليمية والدولية

أفاد راضي بأن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين مص وفرنسا، بالإضافة إلى التباحث حول آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة سبل مكافحة الإرهاب والحد من خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى.





كما تم التطرق إلى الأزمة الليبية، حيث أكد السيسي تركيز الجهود المصرية على دعم الجيش الليبي في ظل دوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، وهو ما يمثل تمهيداً لعقد الانتخابات وتولي حكومة مركزية لمقاليد السلطة، وفرض سيطرتها على الأراضي الليبية والتعامل مع المجتمع الدولي باسم الشعب الليبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون الثلاثي بين مصر وفرنسا في القارة الأفريقية، في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل، خاصة فى ظل العلاقات المتميزة التي تجمع فرنسا مع العديد من دول القارة.



