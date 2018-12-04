محمد بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء الجزائري

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإثنين، أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري.



ووصل ولي العهد السعودي إلى الجزائر، مساء الأحد، وكان في استقباله أويحيى رئيس وزراء الحكومة الجزائرية.





على صعيد متصل، أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن سعادته للقاء نظيره الجزائري عبدالقادر مساهل.

وقال الجبير إن "هناك علاقات أخوية عميقة تربطنا بالجزائر الغالية بلد المليون شهيد، والتي لها في قلوب العرب المكانة العالية".



ولم يسبق وأن قوبلت زيارة أي مسؤول عربي أو أجنبي إلى الجزائر باهتمام كبير مثل الاهتمام اللافت الذي لقيته زيارة ولي العهد السعودي إلى الجزائر.

فاهتمام الجزائريين بالزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى الجزائر "نطقت به" مواقع التواصل الاجتماعي التي حوّلها عدد كبير من الجزائريين إلى منبر للترحيب الكبير بضيف بلادهم، من خلال صور وتغريدات خاصة جداً، وفق ما رصدته "العين الإخبارية" على صفحات الجزائريين عبر موقعي "تويتر" و"فيس بوك".



