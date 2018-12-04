بالصور.. مصر تكشف عن "جندي القرن الحادي والعشرين" بـ"إيديكس 2018"

دبي - بواسطة محمد فارس كتب- محمد سامي:

كشفت مصر عن منظومة عسكرية جديدة خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض إيديكس 2018، يطلق عليها منظومة جندي القرن الحادي والعشرين.

والمنظومة الجديدة من تصميم وإنتاج الشركة العربية العالمية للبصريات Arab International Optronics AIO، والجاري تجربتها وتقييمها حاليا من قبل وحدات المظلات المصرية، ومن المقرر البدء في تعميمها مستقبلا على وحدات القوات الخاصة المصرية ( الصاعقة - المظلات - الصاعقة البحرية - الاستطلاع ) وباقي الوحدات الأخرى المستهدفة تباعا.

والشركة العربية العالمية للبصريات، شركة مساهة مصرية بشراكة بين جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع المصرية ( 51% ) وشركة تاليس Thales الفرنسية العريقة للصناعات الدفاعية ( 49% ).

وتتكون المنظومة من 5 عناصر أساسية:

1- مجموعة السلاح: وتتألف من جهاز تنشين حراري متصل بالشاشة على خوذة القائد لنقل صورة الفيديو من خلال وحدة التحكم وآخر نهاري متصل بالشاشة ايضا.

2- مجموعة الخوذة: وتتألف من وحدتي مراقبة حرارية / كهروبصرية، إلى جانب شاشة عرض البيانات على العين اليُمنى للقائد.

3- أجهزة التنشين النهاري والليلي لسلاح الجندي.

4- وحدة التغذية الكهربية للقائد لتوليد الطاقة للمنظومات المُختلفة.

5- مجموعة الشدة والدرع الواقي وتتألف من وحدة التحكم الالكتروني المسؤولة عن ادارة مكونات المنظومة وجهاز الاتصالات اللاسلكي الرقمي ويمكنه نقل صور وبيانات ارض المعركة ويوجد مع القائد، ومنظومة ملاحية مكونة من بوصلة منشورية مع الجندي وجهاز تحديد الموقع بالقمر الصناعي GPS مع القائد، وحاسب خدمات شاقة لنقل البيانات للمستويات الاعلى للقيادة وتخزين المعلومات ويوجد أيضا مع القائد، واخيرا الأفرول المُزود بالدرع المضاد للرصاص للحماية الأمامية والخلفية والجانبية للكتف والذراع، مع قدرة إضافة نظام MOLLE لحمل مخازن الذخيرة والقنابل اليدوية وأجهزة الإتصالات.

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

ويشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات © متوفر بواسطة مصراوي جندي القرن الحادي والعشرين © جندي القرن الحادي والعشرين جندي القرن الحادي والعشرين