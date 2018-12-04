دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة https://lh3.googleusercontent.com/VYDKJBiHYU_gQd7FWbiikeiMYBWhIh7JGeXUHnuZ_7BXxkdJX4aHWl4FfX6xwMoUNr8Iuw FKUAiyE7q44AgKRK rnWB61KQUz05r_dCdFHoyZj1MyjR0DMCDETgeHxG703Ppf6L

بعد ستة أشهر من إطلاق خاصية التشغيل التلقائي للفيديو لمشتركي خدمة يوتيوب بريميوم على الصفحة الرئيسة للتطبيق، تعمل يوتيوب اليوم على استنساخ الخاصية لتطبيقها بنسختي الأندرويد و iOS لتصبح الميزة متاحة بشكل افتراضي للجميع خلال الأسابيع القليلة القادمة حسب ما صرحت الشركة عبر

Coming to Android & iOS over the next few weeks... Autoplay on Home!



Preview a video while you scroll or watch the whole thing on mute w/ captions.



To turn on/off or customize to play only on WiFi, go to Settings > Autoplay > Autoplay on Home.



More → https://t.co/DDh8ZnbJt6 pic.twitter.com/Bm2pDeMqOx — Team YouTube (@TeamYouTube) December 3, 2018

وتسمح هذه الميزة بمشاهدة محتوى الفيديو بطريقة سريعة وفعالة عبر الصفحة الرئيسية سواء عبر تفعيل الصوت أو التقليب المباشر للمحتوى في حال التصفح السريع، فيما يمكن التحكم بتفعيل الخاصية أو إيقافها حسب رغبة المستخدم بالإضافة إلى حرية الاختيار في تحديد عملها التلقائي سواء عبر الشبكات اللاسلكية فقط أو الاتصال بشكل دائم دون مراعاة نوع الاتصال.

وتسعى قوقل من خلال إصدار هذه الخاصية لجعل خدمة الفيديو الخاصة بها أكثر تقبلاً للاستخدام عبر الهواتف وبشكل خاص خلال عرضها أثناء التحرك والتنقل للمستخدم وفي الأماكن ذات الطباع الخاصة؛ لذا تعمل على تقديمها اليوم بشكل احترافي ومغاير عما يعرف بضرورة تشغيل الصوت في الفيديوهات حيث يمكن مسحها بطريقة سريعة بكتم الصوت واللجوء لتشغيل خدمات الوصف التوضيحي المرفق.

التدوينة يوتيوب تطلق خاصية التشغيل التلقائي للفيديو على الصفحة الرئيسية للتطبيق ظهرت أولاً على عالم التقنية.