دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تعلن رسمياً عن أفضل تطبيقات وألعاب 2018 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ابل رسمياً عن أفضل الألعاب والتطبيقات التي حصلت على أعلى تقييم في متجر تطبيقات iOS خلال عام 2018.

نشرت شركة ابل قائمة بأفضل التطبيقات والألعاب على متجر iOS لهذا العام 2018، حيث سيطرت هذا العام الألعاب القتالية وهي أكثر الألعاب المفضلة لدى المستخدمين، والتي من بينها لعبة Fortnite الشهيرة، وPUBG Mobile.

أفضل تطبيقات iOS للعام 2018

تطبيق اليوتيوب

تطبيق الإنستجرام

تطبيق سناب شات

تطبيق ماسنجر

تطبيق الفيس بوك

تطبيق Bitmoji

تطبيق Netflix

تطبيق خرائط جوجل

تطبيق جي ميل

تطبيق Spotify

تطبيق أمازون

تطبيق Uber

تطبيق الواتس اب

تطبيق Pandora

تطبيق Wish

تطبيق TikTok

تطبيق Cash

تطبيق صور جوجل

تطبيق جوجل كروم

تطبيق تويتر

أفضل ألعاب iOS 2018

لعبة Fortnite

لعبة Helix Jump

لعبة Rise Up

لعبة PUBG Mobile

لعبة Hole.io

لعبة Snake VS Block

لعبة Rules of Survival

لعبة Roblox

لعبة Dune

لعبة Subway Surfers

لعبة Word Link

لعبة Toon Blast

لعبة Color Road

لعبة HQ Trivia

لعبة Twisty Road

لعبة 8 Ball Pool

لعبة Kick the Buddy

لعبة Sniper 3D Assassin: Gun Games

وقد كانت تطبيقات الصحة واللياقة من أكثر التطبيقات الشائعة هذا العام ومنها Self-care، كما كانت لعبة Battle Royale أكثر الألعاب الشائعة والمفضلة لهذا العام.

أيضاً كان تطبيق Procreate Pocket أفضل تطبيقات هذا العام على هواتف الأيفون، بينما كانت لعبة Donut County أفضل ألعاب الايفون، أفضل تطبيقات الآيباد Froggipedia، أفضل ألعاب الآيباد Gorogoa، أفضل تطبيقات أجهزة ماك Pixelmator Pro، أفضل ألعاب أجهزة ماك The Gardens Between.

المصدر

هذا الموضوع ابل تعلن رسمياً عن أفضل تطبيقات وألعاب 2018 ظهر على التقنية بلا حدود.