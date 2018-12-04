هذا الموضوع ابل تعلن رسمياً عن أفضل تطبيقات وألعاب 2018 ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة ابل رسمياً عن أفضل الألعاب والتطبيقات التي حصلت على أعلى تقييم في متجر تطبيقات iOS خلال عام 2018.
نشرت شركة ابل قائمة بأفضل التطبيقات والألعاب على متجر iOS لهذا العام 2018، حيث سيطرت هذا العام الألعاب القتالية وهي أكثر الألعاب المفضلة لدى المستخدمين، والتي من بينها لعبة Fortnite الشهيرة، وPUBG Mobile.
أفضل تطبيقات iOS للعام 2018
- تطبيق اليوتيوب
- تطبيق الإنستجرام
- تطبيق سناب شات
- تطبيق ماسنجر
- تطبيق الفيس بوك
- تطبيق Bitmoji
- تطبيق Netflix
- تطبيق خرائط جوجل
- تطبيق جي ميل
- تطبيق Spotify
- تطبيق أمازون
- تطبيق Uber
- تطبيق الواتس اب
- تطبيق Pandora
- تطبيق Wish
- تطبيق TikTok
- تطبيق Cash
- تطبيق صور جوجل
- تطبيق جوجل كروم
- تطبيق تويتر
أفضل ألعاب iOS 2018
- لعبة Fortnite
- لعبة Helix Jump
- لعبة Rise Up
- لعبة PUBG Mobile
- لعبة Hole.io
- لعبة Snake VS Block
- لعبة Rules of Survival
- لعبة Roblox
- لعبة Dune
- لعبة Subway Surfers
- لعبة Word Link
- لعبة Toon Blast
- لعبة Color Road
- لعبة HQ Trivia
- لعبة Twisty Road
- لعبة 8 Ball Pool
- لعبة Kick the Buddy
- لعبة Sniper 3D Assassin: Gun Games
وقد كانت تطبيقات الصحة واللياقة من أكثر التطبيقات الشائعة هذا العام ومنها Self-care، كما كانت لعبة Battle Royale أكثر الألعاب الشائعة والمفضلة لهذا العام.
أيضاً كان تطبيق Procreate Pocket أفضل تطبيقات هذا العام على هواتف الأيفون، بينما كانت لعبة Donut County أفضل ألعاب الايفون، أفضل تطبيقات الآيباد Froggipedia، أفضل ألعاب الآيباد Gorogoa، أفضل تطبيقات أجهزة ماك Pixelmator Pro، أفضل ألعاب أجهزة ماك The Gardens Between.
المصدر
هذا الموضوع ابل تعلن رسمياً عن أفضل تطبيقات وألعاب 2018 ظهر على التقنية بلا حدود.
شكرا لقرائتكم خبر عن ابل تعلن رسمياً عن أفضل تطبيقات وألعاب 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .