دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات رقاقة Snapdragon 855 المرتقبة ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات حول رقاقة معالج كوالكوم المرتقبة Snapdragon 855، حيث كشفت التسريبات عن مواصفات بتفاصيل أكثر لرقاقة المعالج المميزة.

تفاصيل أكثر لمواصفات رقاقة معالج كوالكوم القادمة Snapdragon 855 التي تأتي مع مودم لدعم شبكات الجيل الخامس مع بعض المواصفات الأخرى منها:

تم تصنيع المعالجات عبر TSMC بدقة 7 نانومتر

تضم 4 من أنوية بتردد 1.8GHz ، مع اثنان من الأنوية بتردد 2.4GHz ، ونواة واحدة بتردد 2.8GHz

تضم كارت الشاشة Adreno 640، مع تقنية Snapdragon Elite لتحسين آداء الألعاب

معالجة بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع خوارزمية التصوير القائمة على الحوسبة

رقاقة مودم 5G X50، أو رقاقة 4G X24 بسرعة تحميل 2 جيجا بايت في الثانية.

وقد أشارت التسريبات الأولى أن رقاقة كوالكوم القادمة تعرف برقاقة 8150، إلا أن تسريبات اليوم تشير إلى أن الرقاقة تنطلق بعنوان Snapdragon 855.

أيضاً من المقرر أن تأتي الأربعة أنوية بتردد 1.8 GHz لدعم المهام التي لا تحتاج إلى أعلى كفاءة في الآداء، بينما تدعم الثلاثة أنوية بتردد 2.4 GHz المهام الأكثر صعوبة في وحدة المعالجة، كما تدعم النواة المميزة بتردد 2.8 GHz كفاءة الآ داء في أصعب المهام في وحدة المعالجة.

كما تأتي كارت الشاشة Adreno 640 في رقاقة المعالج بتحسينات في الآداء وتدعمها أيضاً تقنية Snapdragon Elite Gaming، ويضم المعالج اثنان من مودم X24 الخاصة بمعايير شبكات 4G LTE، إلى جانب مودم X50 التي تختص بدعم شبكات الجيل الخامس.

يذكر أن رقاقة Snapdragon 855 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر تدعم إصدارات سامسونج المميزة من هواتف Galaxy S10 العام المقبل، بينما تأتي نماذج أخرى من الهاتف مع رقاقة سامسونج Exynos 9820 المميزة بدقة تصنيع 8 نانومتر.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات رقاقة Snapdragon 855 المرتقبة ظهر على التقنية بلا حدود.