شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في ذي ناعم والان مع التفاصيل

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري إن المليشيا هاجمت مواقع لقوات الشرعية في منطقة يفعان التابعة لمديرية ذي ناعم بالمحافظة.

وأكد المصدر أن مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا اندلعت إثر الهجوم.

وأضاف المصدر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الشرعية والانقلابيين.