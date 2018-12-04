شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي إماراتي: كونوا على الموعد في أهم حدث إنساني ورياضي على مستوى العالم والان مع التفاصيل
قال الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الثلاثاء، "كونوا على الموعد في أهم حدث إنساني ورياضي على مستوى العالم".
وأضاف الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "باقي 100 يوم فقط"..
وتابع" على انطلاق بطولة الأولمبياد الخاص في أبوظبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
واختتم "حيث سيستقطب أكثر من 7 آلاف لاعب من أصحاب الهمم".
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