التحالف العربي: نشارك في محاربة تنظيمي داعش والقاعدة باليمن

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، أن قواته تشارك في محاربة تنظيمي داعش الإرهابي والقاعدة في اليمن.

وكشف العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، في مؤتمر صحفي، عن أن قوات الشرعية مستمرة في التقدم في مختلف الجبهات باليمن.

وحمّل مليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل دخول وتفريغ حمولة سفن مساعدات للشعب اليمني، مشيراً إلى أن الجماعة الانقلابية حولت ميناء الحديدة إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف أن ميناء الحديدة خالٍ من السفن منذ 3 أيام و5 سفن تنتظر دخول ميناءي الحديدة والصليف، لافتاً إلى أن الجماعة الانقلابية تؤثر على الشعب اليمني بتعمدها تعطيل دخول وتفريغ السفن الخمس.

وأكد أن التحالف مستمر في منح جميع التصاريح البرية والبحرية والجوية، منوهاً إلى أن المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة باليمن تعمل بكامل طاقتها.

ونوه إلى أن التحالف العربي قدم تسهيلات لإخلاء 50 جريحاً من الحوثيين، في الوقت الذي تتحصن فيه مليشيا الحوثي داخل المستشفيات والمساجد.

وكشف عن أنه تم إعادة تأهيل عدد 102 طفل جندتهم مليشيا الحوثي.

ولفت إلى أن التحالف العربي يبذل جهوداً كبيرة لتحييد خطر الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية بلغ 208 صواريخ باليستية.

ووأكد أن التحالف العربي حريص على دعم الاقتصاد اليمني، كاشفاً عن عقد اجتماع للجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن.