دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

على ما يبدو آن الآوان لتعترف شركة مايكروسوفت بقدرات متصفح كروم وهزيمته لمتصفحها إيدج صاحب الثلاث سنوات، فمن المتوقع أن تعلن الشركة الأسبوع الجاري عن خطتها لبناء متصفح جديد مبني على متصفح كروميوم مفتوح المصدر ليحل مكان متصفح ويندوز 10 الافتراضي ايدج ويب الذي حدثته الشركة لمجاراة التصميم الحديث للمتصفحات الأخرى وكروم على وجهة الخصوص صاحب الشعبية الكبيرة لكن هذا لم يفي بالغرض كما هو ظاهر.

وكان موقع Windows Central أول من سلط الضوء على خطة الانتقال الجديدة لمايكروسوفت لتنبي نهج كروميوم في صياغة متصفح خاص، حيث أفاد الموقع أن الخطة تعرف داخلياً في الشركة باسم” أنهايم”، ويمكن التنبؤ إذا ما تمت هذه العملية فلن تستمر العداوة بين صاحبة الايدج وكروم الذي عرف بصلابته وشعبيته على مختلف الأجهزة وذلك بفضل نظام الأندرويد وارتفاع استخدامه على أجهزة الحاسوب وماك.

فيما يعد عمل مهندسي مايكروسوفت مع شركة قوقل على دعم أجهزة ويندوز العاملة بـARM بنسخة خاصة من كروم مقدمة لهذه الخطوة ودليل ملموس على النهج القادم ربما؛ على عكس الاجراءات السابقة التي اتخذتها مايكروسوفت في تنبيه مستخدمي ويندوز 10 من اللجوء لمتصفح الكروم كما عمدت إلى سحبة من المتجر أيضاً ليتغير كل شيء اليوم.

التدوينة مايكروسوفت تشرع في خطة لاستبدال متصفحها ايدج بنسخة كروم خاصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.