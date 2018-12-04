دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Lenovo تحدد 6 من ديسمبر للإعلان عن هاتف Z5s ظهر على التقنية بلا حدود.

تكشف شركة Lenovo في 6 من شهر ديسمبر الجاري عن إصدار جديد من الهواتف الذكية، حيث من المقرر أن تقدم هاتف Z5s مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

رصد هاتف Z5s خلال الفترة الماضية في تسريبات خرجت عبر TENAA، تكشف عن تصميم يضم ثلاث كاميرات في الجهة الخلفية للهاتف، مع مستشعر للبصمة، وكاميرة واحدة أمامية، أيضاً أشارت التسريبات إلى أن الهاتف قد يكون أحد إصدارات هذا العام التي تضم كاميرة أمامية مدمجة في الشاشة.

وقد أعلنت لينوفو رسمياً عن موعد مؤتمرها القادم خلال أيام، لتكشف النقاب رسمياً عن هاتف Z5s، حيث ظهر الإعلان التشويقي للمؤتمر على موقع Weibo.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Lenovo Z5s مع واجهة ZUI التي تأتي بتجربة آداء أفضل للإصدار الجديد، كما تشير التوقعات إلى شاشة بحجم 6.3 إنش، ورقاقة معالج كوالكوم مع بطارية بقدرة 3210 mAh.

يذكر أن موعد مؤتمر لينوفو يسبق مؤتمرات هواوي وسامسونج المنتظرة خلال الشهر الجاري، والتي تأتي بإصدارات مميزة بكاميرة مدمجة في الشاشة، لذا إذا كان إصدار لينوفو يأتي بنفس التصميم ستكون أول الشركات المصنعة للهاتف التي تصل بهذا التصميم إلى الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع Lenovo تحدد 6 من ديسمبر للإعلان عن هاتف Z5s ظهر على التقنية بلا حدود.