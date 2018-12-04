"مايكروسوفت" تطرح خاصية جديدة لمستخدمي "سكايب"

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كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة مايكروسوفت الأمريكية تحديثًا جديدًا لتطبيق التراسل الخاص بها "سكايب".

ووفق ما ذكر موقع "أندرويد بوليس" التقني، أضاف "سكايب" تقنية إضافة النصوص المكتوبة على مكالمات الفيديو، حيث تسمح هذه الخاصية بتوفير تفاعل أكبر وإضافة حياة جديدة داخل تطبيق الاتصال خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع.

وتتميز تلك الميزة الجديدة على "سكايب" بأنها تعمل وفق تقنيات "الذكاء الصناعي"، أي أن المستخدم بمجرد ما يتحدث سيترجم البرنامج كلامه مكتوبًا على الدردشة المرئية، بجانب نقل الصوت أيضًا.

وأطلقت "مايكروسوفت" تلك التقنية، أمس الاثنين، تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووعدت الشركة الأمريكية أن توفر تلك الخدمة في وقت لاحق، مرفقة بترجمة للكلام، إذا ما كان الشخص يتحدث بلغة مختلفة عن اللغة الخاصة بالمتحدث معه على سكايب.

ويمكنك تجريب الخاصية الجديدة باستخدامك أولاً أخر اصدارات "سكايب"، والضغط على أيقونة المزيد (إشارة +) في الواجهة الرئيسة أثناء اجراءك المكالمة ثم تفعل خاصية الشرح التوضيحي.