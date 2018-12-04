"الجهني" يكشف لـ"سبق" آخر تحديث لخارطة الأمطار على مناطق السعودية.. وهنا التفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

كشف زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، لـ"سبق" آخر البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية.

وتفصيلاً، قال "الجهني" إنه من المتوقع بداية حالة عدم الاستقرار على منطقة الحدود الشمالية وتبوك خلال الساعات القادمة من هذه الليلة، ثم تنتقل إلى منطقة المدينة نهار الثلاثاء، ومن مساء الثلاثاء حتى نهار الأربعاء تشتد على منطقة مكة، وتنتقل تدريجيًّا نواحي منطقة القصيم والرياض خلال نهاية إجازة الأسبوع، ومن المتوقع أن تندفع بعدها موجة باردة، تنخفض معها درجات الحرارة دون خمس درجات على شمال السعودية وشمال الوسطى، وأقل من 15 درجة على منطقة المدينة، بينما تكون حول 18 درجة على وسط الغربية من ليل الأربعاء بمشيئة الله.

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وأضاف "الجهني": بعد قراءة النماذج المناخية التحليلية عالية الدقة من المتوقع أن تبدأ الحالة الممطرة الغزيرة -بمشيئة الله- الساعات القادمة من أقصى شمال السعودية باتجاه تبوك والقريات وطريف والجوف بشكل متوسط، وتمتد لاحقًا نحو المدينة وسواحلها وما وقع شرقها، وتكون غزيرة في مجملها، خاصة اليوم الثلاثاء، ثم تصل لمنطقة مكة غدًا الأربعاء محملة بالأمطار الغزيرة على سواحلها ومرتفعاتها، ونهاية الأسبوع تنتقل فرص الأمطار إلى القصيم وغرب وشمال غرب منطقة الرياض باتجاه "عفيف والدوادمي" بمشيئة الله.

وأردف "الجهني": الحالة خريفية وسمية بامتياز، وهي ناتجة من اقتراب موجات علوية، ووجود تبريد مثالي، يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة؛ وهو ما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب، وبناء سُحب غزيرة المطر -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وانخفاض درجات الحرارة بعد الحالة الجوية بشكل مباشر.

واختتم "الجهني" موضحًا أن قوة الحالة حسب المعطيات المناخية بعد تحديثات الليلة تشمل منطقة المدينة اليوم الثلاثاء، بما فيها ينبع وما حولها، كذلك منطقة مكة غدًا الأربعاء، وسواحلها ومرتفعاتها بمشيئة الله. وأفضل العناصر الجوية وقوتها على سواحل وسط الغربية، وما بين ينبع وجدة مرورًا برابغ وثول ومستورة وصعبر وما حولها من مدن وقرى وهجر.

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