إسرائيل تطلق "درع الشمال" لتدمير أنفاق حزب الله

دبي - بواسطة محمد فارس أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، انطلاق عملية عسكريه على الحدود الشمالية مع لبنان، تستهدف كشف وإحباط أنفاق تحفرها ميليشيات حزب الله الإرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. © Getty الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته على امتداد الحدود الشمالية

وأطلق الجيش الإسرائيلي على الحملة اسم "درع الشمال" ويقودها طاقم خاص ومشترك لهيئة المخابرات والقيادة الشمالية"، وسلاح الهندسة وإدارة تطوير وسائل قتالية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له أن الطاقم "تمكن من تطوير خبرة وقدرات واسعة عن مشروع الأنفاق الهجومية التابع لمنظمة حزب الله الإرهابية".