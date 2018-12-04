شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية سوريا وكوريا الشمالية يجتمعان فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون إن وزيرى خارجية سوريا وكوريا الشمالية اجتمعا فى دمشق اليوم الثلاثاء وتبادلا الشكر على دعمها المتبادل خلال سنوات العزلة السياسية.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن رى يونج هو وزير خارجية كوريا الشمالية شكر الوزير السورى وليد المعلم على رفض سوريا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونج يانج. وقال المعلم إن سوريا تشعر بالامتنان لدعم كوريا الشمالية لها فى المحافل الدولية.

ويقول مراقبون من الأمم المتحدة إن العلاقات بين البلدين تعمقت بما يتجاوز الدبلوماسية واتهموا كوريا الشمالية فى فبراير بالتعاون مع سوريا بشأن الأسلحة الكيماوية وهو اتهام رفضته بيونج يانج.

وقصفت إسرائيل فى عام 2007 ما يشتبه فى أنه مفاعل نووى فى شرق سوريا قالت إنه أقيم بمساعدة من كوريا الشمالية وكان سيجرى تشغيله بعد بضعة أشهر.

وتنفى سوريا، وهى من الدول الموقعة على معاهد حظر الأسلحة النووية، باستمرار أن الموقع كان مفاعلا نوويا أو أن دمشق تتعاون فى المجال النووى مع كوريا الشمالية.

وواجهت الدولتان عزلة دولية، بسبب البرنامج النووى فى حالة كوريا الشمالية والحرب الأهلية الدائرة منذ نحو ثمانى سنوات فى حالة سوريا. وزار وفد برلمانى سورى كوريا الشمالية فى أكتوبر.