شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 18 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دورية تابعة للحرس الوطنى البحري بصفاقس اليوم الثلاثاء من ضبط مركب تحمل 18 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا بصدد إجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية بإتجاه إيطاليا . جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية اليوم ، موضحا أن المركب تعرض للعطل بعد تسرب المياه بداخله ، و تم إحالتهم للتحقيق و اتخاذ اللازم معهم .

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 18 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية بطريقة غير شرعية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .