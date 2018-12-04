شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد ضرورة مشاركة الجميع فى تعديل إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل بن محمد المزروعى اليوم الثلاثاء إن هناك حاجة إلى إجراء تعديل فى إنتاج النفط العالمى وإنه يجب مشاركة جميع المنتجين.

وقال المزروعى "ما هذا التعديل، وما المستوى، ومن أى مستوى - هذا هو ما سيجرى مناقشته.. التعديل يعنى خفضا فى الإنتاج... من المهم أن يشارك الجميع."

ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الخميس فى فيينا ثم يجرون محادثات مع منتجى الخام غير الأعضاء يوم الجمعة.